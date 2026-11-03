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3 ноября 2026
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Путешествия

«Скелеты» затонувших кораблей показались из воды в Карелии

Вблизи поселка в Питкярантском округе показались остовы вековых барж
листья клена
изображение сгенерировано Алисой AI

«Скелеты» деревянных старых судов выглянули из воды в Карелии. Атмосферные фотографии опубликовали в группе краеведческого клуба «Оберег».

Вблизи поселка Хийденсельга в Питкярантском округе из воды проступили части барж. Предположительно, суда использовали еще в 1920-1930-х годах для перевозок.

«Старые баржи в заливе Кокколахти рядом с деревней Хийденсельга», - подписали снимки в сообществе.

затонувшие старые баржи

 

Кто-то предполагает, что это финские баржи и их могли затопить в 1944 году во время эвакуации финских войск с Ладожского озера.

Кладбище затонувших кораблей привлекает любителей прогулок, красивых фотографий и уединения.

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