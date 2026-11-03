Почти сотню нарушений допустили управляющие компании в Петрозаводске

Стали известны недоработки управляющие организации за неделю

Фото: «Петрозаводск говорит»

В администрации Петрозаводска рассказали, сколько нарушений правил содержания домов и дворов в городе выявили специалисты «Службы заказчика» за неделю.

По данным источника, сотрудники службы обследовали 206 многоквартирных домов. Из 99 выявленных нарушений 33 связаны с неисправностями конструкций фасадов, 29 — с ненадлежащим содержанием общего имущества, 17 — с уборкой мусора на тротуарах. Остальные претензии касались неисправностей системы горячего водоснабжения и отопления.

Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно устранить выявленные нарушения, иначе нарушителями займется Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Отмечается, что на прошлой неделе управляющие организации устранили 66 ранее выявленных нарушений.