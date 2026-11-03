Более 47 километров железнодорожных путей отремонтировали в Карелии

Завершены работы по починке железных дорог в республике в этом году

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Более 47 километров железнодорожных путей были отремонтированы в Карелии в период с марта по октябрь 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным ОЖД, работы были проведены на перегонах Кузема-Сиг (26,7 километра), Поньгома-Кузема (15,2 километра) и Кедрозеро-Лижма (5,35 километра). Были полностью заменены рельсы, произведена выправка пути и обустроены полосы отвода. Работы были направлены на повышение безопасности движения поездов.

Ранее сообщалось о том, что «скелеты» затонувших кораблей показались из воды в Карелии.