Ребенок умер от молниеносного менингита в регионе России

После отдыха в лагере в Татарстане умерла девочка от опасной инфекции

Фото: «Петрозаводск говорит»

39,4 °C – такую температуру зафиксировали медики детского оздоровительного лагеря им. Губина в Бугульме (Татарстан) 1 ноября у одной из девочек, прибывшей на отдых. О случившемся сообщили родителям, которые забрали ребенка домой, но ненадолго.

Уже 2 ноября девочке вызвали «скорую», которая увезла ее в инфекционную больницу, затем юную пациентку экстренно перевели в реанимацию центральной районной больницы, где она скончалась в тот же день.

По предварительным данным, у ребенка была молниеносная форма менингококковой инфекции, сообщает Газета.ру.

Сообщается, что всех остальных детей, которые были с девочкой в смене, а это 194 человека, взяли под наблюдение и планируют вакцинировать.