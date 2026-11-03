Энергетики Петрозаводска переведены в режим повышенной готовности

Бригады МУП «Петрозаводские энергетические системы» переведены в режим повышенной готовности перед приходом холодов. Об этом сообщается в паблике предприятия.
В октябре специалисты приняли 349 заявок от жителей города. Были устранены более 20 аварийных ситуаций в карельской столице. Сотрудники предприятия провели ремонт и выравнивание опор освещения, заменяли неисправное оборудование.
«Осенняя погода проверила наши сети на прочность, но благодаря слаженным действиям бригад город продолжает встречать вечера в теплом свете фонарей», - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что почти сотню нарушений допустили управляющие компании в Петрозаводске.