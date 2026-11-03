Карельские спортсмены представят Россию на универсиаде в Китае

Семейная пар ориентировщиков из Петрозаводска вошла в состав сборной страны.

Фото: ЦУР Республики Карелия

Карельские спортсмены Семен и Надежда Андреевы включены в утвержденный состав сборной России для участия в XXXIII Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в январе 2027 года в Китае. Спортсмены будут соревноваться в лыжных дисциплинах спортивного ориентирования — об этом рассказали в паблике регионального Центра спортивной подготовки.

На странице учреждения опубликовали посвященный семейной паре ролик, подготовленный в рамках совместного с Центром управления регионом проекта.

В нем спортсмены поделились своей историей. Оба давно занимаются спортивным ориентированием, а год назад пара сыграла свадьбу. Влюбленные отметили, что спорт укрепил их союз, и за годы совместных тренировок Надежда привила Семену трудолюбие и терпение, а он научил её грамотно чередовать нагрузку и отдых.

Андреевы уже не первый год работают спортсменами-инструкторами Центра спортивной подготовки. Они регулярно участвуют в соревнованиях, эстафетах и стартах, а центр оказывает им финансовую поддержку.

«Мне нравится разъездной тип работы как спортсмена, потому что ты видишь мир, Россию и путешествуешь», – рассказала Надежда.

Посмотреть эпизод проекта полностью можно по ссылке.

Центр спортивной подготовки действует в республике с 1999 года. Он объединяет спортивные площадки Петрозаводска, организует физкультурные события и готовит сборные команды Карелии к соревнованиям различного уровня.