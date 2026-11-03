Деревня в окрестностях Петрозаводска живет в потемках

Чиновники ответили на жалобу словами об ограниченных возможностях карельского Дорожного фонда

изображение сгенерировано Алисой AI

Жители Карелии пожаловались на потемки. Чиновники в ответ – на отсутствие средств.

«Когда в Верховье Прионежского района будет освещение?» - поинтересовался местный житель в комментариях на странице регионального Минтранса. «Мы в двадцати минутах от города живем в потемках», - посетовал мужчина.

Чиновники профильного ведомства ответ дали – фонарей в Верховье не будет и сослались на ограниченность в средствах.

«В связи с ограниченными возможностями Дорожного фонда республики Карелия предусмотреть средства на выполнение работ по обустройству линии наружного освещения на участке автомобильной дороги «Чална - Верховье – Шуя» в д. Верховье в настоящее время не представляется возможным», - гласит ответ ведомства.