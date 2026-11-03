В уголовном деле Сергеева о мошенничестве с землей новый поворот

По версии подсудимого, дома унесли гастарбайтеры

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

29 октября 2026 года в Петрозаводском городском суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Игоря Сергеева, который обвиняется в махинациях с земельными участками в деревне Нижний Бесовец. В судебном процессе произошел неожиданный поворот. Дмитрий Маслов, адвокат подсудимого заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору.

Для того чтобы понять все нюансы этого уголовного дела, придется кратко напомнить предысторию ее возникновения.

Несколько лет назад жители деревни Нижний Бесовец стали жаловаться на то, что на острове, именно так они называли часть суши напротив деревни, началось строительство домов. Была построена дорога, что превратило протоку Шуи между островом и деревней в канаву с мутной водой. Граждане возмущались, что лишились возможности набирать воду из реки.

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В 2025 году Карельский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Прионежский районный суд с иском, в котором оспаривал законность предоставления земельных участков на так называемом острове, а также возведение там зданий. Речь идет о пяти земельных участках, которые были образованы из двух земельных участков, ранее предоставленных гражданам. В качестве ответчиков были привлечены как нынешний собственник земельных участков — Маргарита Шулейко, так и прежние владельцы земли Игорь Сергеев, Анна Сергеева и Ольга Шмаеник.

В ходе рассмотрение гражданского дела вскрылись странные подробности, позволившие Сергееву и Шмаеник приватизировать земельные участки. Судя по свидетельским показаниям местных жителей, в 2014-2015 годах на острове не было никаких строений. Но именно наличие зданий стало основанием для приватизации участков. Выходило, что землю приватизировали незаконно.

Игоря Сергеева обвинили в мошенничестве, и против него было возбуждено уголовное дело. Его мать Ольга Шмаеник, как следует из обвинительного заключения, была введена в заблуждение и проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

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В конце сентября 2026 года судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова удовлетворила иск природоохранного прокурора, признала сделки с земельными участками недействительными, а право собственности на них отсутствующим. Примерно с такими итогами участники уголовного дела подошли к заседанию, которое состоялось 29 октября.

Прокурор Даниэль Шаяхметов сообщил, что сторона обвинения закончила представлять свои доказательства. Встал вопрос о допросе подсудимого. И начались сюрпризы. Игорь Сергеев отказался давать показания. Оглашение его показаний в качестве обвиняемого, данные в ходе следствия, позицию Сергеева не прояснили, так как в них он также воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

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Подсудимый заявил, что будет отвечать только на вопросы своего защитника, а на вопросы судьи Дмитрия Хромых и прокурора отвечать отказывается.

Дмитрий Маслов поинтересовался, как было принято решение о дарении Сергееву участка, оформленного на его мать?

«Мне в 2015 году сообщила моя мать Шмаеник Ольга Николаевна, что она со своим супругом Шмаеником Виктором приняли решение подарить мне участок земельный»,

- сказал подсудимый.

По его словам, он не просил мать дарить ему землю и своей вины не признает:

«Я оформил все документы в соответствии с законодательством, которое действовало на тот период. Документы были все зарегистрированы уполномоченными органами. Были получены правоустанавливающие документы. Я оплачивал сначала аренду земельных участков, потом оплатил выкупную стоимость, платил земельные налоги, и в течение десяти лет вообще никаких претензий по поводу этих сделок ни от кого не было».

Игорь Сергеев не знает, кто конкретно изготовил договор дарения земли.

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Дмитрий Хромых огласил объяснения Сергеева, которые он давал в ходе следствия. Версия подсудимого, надо сказать, весьма оригинальна и заслуживает особого внимания. Сергеев рассказал, что они с мамой арендовали земельные участки, чтобы в будущем построить на них жилые дома. Осенью 2014 года, если верить Сергееву, началось строительство домов. Он нанял бригаду гастарбайтеров. Как он их нашел, подсудимый не помнит, никаких контактов не осталось, а свой телефон, где могли бы сохраниться следы общения со строителями, он потерял. Ход работ он не проверял, так как был занят другими делами. Но итог ему не понравился. Тем не менее, строения были официально зарегистрированы для приобретения земельных участком в собственность. По версии Сергеева, он задолжал строителям, но сумму долга вспомнить не смог. Он предложил им разобрать дома, а стройматериалы забрать в счет погашения долга. В общем, дома бесследно растворились вместе с бригадой гастарбайтеров.

Дмитрий Маслов обратился с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору, назначении судебной экспертизы и прекращении дела за его малозначительностью. Маслов отметил, что следствие не установило преступный умысел подсудимого на завладение участком, который принадлежал Ольге Шмаеник:

«Она самостоятельно приняла решение подарить этот участок сыну, и для Сергеева это было неожиданностью… Сам по себе факт получения земельного участка в дар, он не свидетельствует о преступном умысле Сергеева на завладение этим участком. Он фактически только принял дар, который ему предложила мать».

Дмитрий Маслов обратил внимание суда, что следствие не установило, кто именно составил договор дарения, и знала ли Ольга Шмаеник о преступных замыслах своего сына:

«Необходимо было указать в обвинении, известно ли было Шмаеник о планах Сергеева получить право собственности на данный земельный участок или нет. Если этот договор составило иное лицо либо Шмаеник Ольга Николаевна, то знало ли это лицо о якобы преступных намерениях Сергеева относительно этого земельного участка. Если Ольге Николаевне либо иному лицу было известно о якобы преступных планах Сергеева, то в таком случае по данному эпизоду усматриваются признаки совершения преступления уже группой лиц, что в силу положений действующего законодательства усугубляет положение Сергеева и влечет предъявление обвинения по более тяжкой статье уголовного кодекса».

Адвокат напомнил, что Шмаеник утверждала, что не составляла договор дарения. По мнению Маслова, следствие не дало оценку действиям Ольги Шмаеник и ее супруга, «являются ли они соучастниками данного преступления или были введены в заблуждение». Адвокат считает, что, если супруги Шмаеник были введены в заблуждение, то в отношении них необходимо вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дарения земельного участка.

Прокурор попросил время, чтобы подготовить ответ на заявленное Масловым ходатайство. Следующее заседание назначено на 10 ноября.