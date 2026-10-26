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26 октября 2026
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Культура

«По-настоящему»: режиссер Денис Хуснияров рассказал о работе в «ТМ»

Театр драмы Карелии «Творческая мастерская» представил премьеру по пьесе Горького «Чудаки» (16+)
Спектакль Чудаки
фото: Петрозаводск говорит

Российский театральный режиссер Денис Хуснияров несколько раз приезжал в театр драмы Карелии и смотрел на артистов и зрителей. Для рождения идеи спектакля нужно, чтобы всё совпало. И это совпадение случилось. Выбор пал на пьесу Горького «Чудаки» (16+).

 

«У меня нет собранного режиссерского портфеля с заготовленными материалами для постановок, с которым я хожу и предлагаю театрам пьесы. Мне нужно приехать, посмотреть, почувствовать. Переговоры с вашим театром шли шесть лет. В очередной раз я приехал в марте этого года. И понял, что здесь мы можем сделать... Я не могу сказать, что мне здесь было комфортно, хорошо, этого мало. Мне здесь было по-настоящему!», 

- рассказал Денис Хуснияров.

А еще режиссер поделился тем, что в слове «чудаки» для него главное — это чудо.

Премьеру уже представили и журналистам, и зрителям. Наша съемочная группа записала интервью с режиссером и актерами. 

Ранее в рубрике Культура было опубликовано: В рамках «Ночи искусств» в Карелии прозвучит мировая премьера

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