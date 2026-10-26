Финны поднимут в небо истребители

Военные учения Латвии и Финляндии пройдут вблизи границы с Россией

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Две страны НАТО проведут учения вблизи российской границы. В учениях в Латвии будут участвовать около трех тысяч военнослужащих, задействуют тысячу едини военной техники. Учения продлятся до 8 ноября. По сообщению «Фонтанки», военные выполнят задачи по развертыванию, снабжению, управлению, обеспечению связи и сотрудничеству с вооруженными силами.

В ноябре учения проведет Финляндия. Летно-тактические учения Vilkku 26 на авиабазе Риссала будут проводить со 2 по 5 ноября.

Маневры пройдут в районе между городами Куопио, Куусамо и Оулу. Истребители будут летать в светлое и темное время суток.

Во время ночных тренировок будут использовать тепловые ловушки, входящие в состав бортовых систем защиты истребителей. В небе они могут выглядеть, как кратковременные яркие вспышки света.