Банду автоподставщиков осудили в Карелии

В Карелии осудили банду, инсценировавшую более 30 аварий и получившую выплаты по страховке

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Суд вынес приговоры по делу липовых ДТП с выплатами страховых. Участников организованной группы признали виновными в совершении мошенничества в сфере страхования.

Преступления совершались в период с 2018 по 2023 год. Мошенники инсценировали ДТП, после чего получали страховые выплаты по полисам обязательного страхования. Следователи смогли доказать причастность аферистов к более чем 30 эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный страховым и финансовым организациям, превысил 4,7 млн рублей. Силовики выявили семь участников преступной схемы. Фигурантов уголовного дела задержали в Карелии, Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в карельском Следкоме.

Суд приговорил участников банды к лишению свободы на срок от 7 до 11 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафам в размере от 150 тысяч до 400 тысяч рублей.