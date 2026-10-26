В большинстве районов Карелии небо зарыдает 27 октября

Синоптики дали прогноз на вторник в Карелии

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Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике во вторник, 27 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +4...+9°С, днём +7...+12°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидается слабый дождь. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днём +8...+10°С. Атмосферное давление будет расти.