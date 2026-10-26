Apple пожаловался на продавца из Петрозаводска в суд

Суд оштрафовал предпринимателя за торговлю чехлами и зарядкой без разрешения Apple

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Продавца аксессуаров для iPhone наказали после жалобы Apple. Чехлы для яблочных устройств и зарядные устройства теперь уничтожат, а предприниматель выплатит штраф в 100 тысяч, сообщает РИА новости.

Магазин проверил Роспотребнадзор после поступившей жалобы от представителей Apple на продажу блоков питания, USB-проводов и чехлов с товарным знаком американской компании. Разрешения на использования узнаваемого бренда у предпринимателя не было.

Товары арестовали, а предпринимателя привлекли к административной ответственности. В суде отметили, что незаконное использование чужого товарного знака при реализации товаров не может не причинять имущественный вред правообладателю этого знака. Но продавец должен был проверить, что товары введены в оборот с согласия правообладателя товарных знаков, но не сделал этого.

Суд взыскал с нарушителя штрафа, а арестованные вещи должны будут уничтожить.