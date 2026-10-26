В 2027 году Калевальский район отметит своё 100-летие

Лариса Подсадник провела заседание общественного Совета, на котором детально обсудили долгосрочный план развития территории и подготовку к юбилеям.

Фото: ЗС РК

Председатель Законодательного Собрания Карелии Лариса Подсадник приняла участие в заседании Общественного совета, посвящённого подготовке к крупным юбилеям — 100 летию Калевальского района и 440 летию посёлка Калевала.



Лариса Подсадник, представляющая в парламенте Калевальский район, подтвердила своё намерение и дальше активно содействовать решению важных задач муниципального национального района.

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Я по-прежнему остаюсь в составе Общественного совета, буду и дальше активно участвовать в его работе,

— заявила она.



Александр Гладий, глава администрации района, выразил благодарность Ларисе Подсадник за постоянную поддержку района и представил основные пункты программы подготовки к юбилейным мероприятиям.

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Документ фактически служит программой социально экономического развития района, охватывающий ключевые направления: ремонт дорог и школ, реставрацию памятников, развитие туризма, а также улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий.



Лариса Подсадник обратила внимание, что юбилейные торжества намечены на 2027 год, однако план рассчитан на многолетнюю реализацию.



Есть серьёзные, масштабные многолетние проекты, которые не сделать за год или два. Они требуют серьёзного финансирования, тщательной подготовки документации. Юбилейная дата — это только старт для работы на многие годы,

— подчеркнула она.

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Министр культуры Карелии Алексей Лесонен, который принял участие в заседании, отметил, что выполнение столь обширного плана невозможно без слаженной работы органов власти разных уровней. Он особо выделил роль Ларисы Анатольевны в этом процессе, указав на значимость Законодательного Собрания в формировании республиканского бюджета:



Лариса Анатольевна будет нам здесь в помощь, потому что именно Законодательное Собрание Карелии принимает бюджет республики.

В рамках заседания были рассмотрены отдельные мероприятия плана и взяты в работу предложения о создании памятного места в честь Калевальского пограничного отряда.