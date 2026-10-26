Жительница Карелии собралась жаловаться Путину из-за отмены электрички

В Сегежском округе люди взволнованы планами отменить электричку

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Жительница Карелии собралась жаловаться президенту России из-за отмены электрички в Сегежском округе в следующем году. Об этом женщина сообщила в комментариях к посту Минтранса Карелии о дорогах, интернете, петрозаводской электричке, льготном проезде и автобусных поездках.

По словам Елизаветы, электричку Надвоицы-Сегежа планируют отменить со следующего года. Женщина рассказала, что ее дочь – инвалид третьей группы – пользуется этим видом транспорта, чтобы доезжать до работы. Если поезд отменят, то женщина боится, что дочь останется без работы.

«У меня дочь (инвалид 3 группы) ездит на работу на электричке (квотируемое место). С отменой электричке она просто лишится работы, т.к. проезд в автобусе 160р. На месяц необходимо 5000р при зарплате в 20000. И таких людей немало: пенсионеров, студентов, рабочих. Отменив электричку, вы лишаете людей нормальной жизни», - возмутилась планами женщина. Она намерена сообщить о проблеме на горячую линию с президентом. Также по словам Елизаветы, жители Надвоиц собирают подписи за сохранение электрички.

Чиновники из Минтранса обещали в течение пяти дней дать ответ на жалобу женщины.