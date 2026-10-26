Некоторым жителям Карелии проиндексировали ежегодную выплату

Почетным донорам на 4% повысили выплату

фото «Петрозаводск говорит»

Более пяти тысяч жителей Карелии награждены знаком «Почетный донор России». Граждане, которые безвозмездно и регулярно сдают кровь, получают ежегодную выплату. В этом году ее повысили на 4% до 19 497,68 рубля.

С начала года выплату получили 5 449 граждан, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Центр социальной работы Карелия один раз в год не позднее 1 апреля выплачивает эти деньги.

В Карелии почетным донорам предоставляются льготы: внеочередное лечение в медучреждениях, ежегодный оплачиваемый отпуск, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения.