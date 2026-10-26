Налоговая уходит из крупного города в Карелии

Налоговое отделение в Костомукше прекращает работу с 1 декабря

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Город горняков оставят без налоговой. О прекращении работы отделения налоговой службы в Костомукше в связи с проведением организационно-штатных мероприятий и оптимизацией численности сотрудников сообщили местные власти. Отделение налоговой прекратит работу с 1 декабря.

В администрации Костомукшского округа заверяют, что закрытие налоговой не отразится на доступности государственных услуг.

Костомукшане смогут получать необходимые налоговые услуги через МФЦ по принципу «одного окна». Также вопросы можно решить дистанционно через личный кабинет налогоплательщика.