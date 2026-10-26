Юный зацепер опасно проехал на троллейбусе в Петрозаводске

В Петрозаводске очередной ребенок решил получить дозу адреналина с помощью опасного развлечения. Видеоролик публикует сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии».
На кадрах, снятых горожанкой, видно, как мальчик лет десяти едет на троллейбусе №7, но не внутри, а снаружи. Дело происходило на Лесном проспекте. Когда троллейбус немного притормозил, юноша спрыгнул и дал деру.
Отметим, такое развлечение в последнее время стало популярным у молодых людей в Петрозаводске. На прошлой неделе двое зацеперов в масках так катались на Первомайском проспекте.