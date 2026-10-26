Осторожно: открытые люки в Петрозаводске

«РКС – Петрозаводск» напоминают о правилах безопасности

Фото: РКС-Петрозаводск

С наступлением холодов световые дни в Карелии становятся заметно короче, в сумерках легко не заметить открытый колодец. Один неосторожный шаг может привести к серьезным последствиям, поэтому «РКС — Петрозаводск» призывает горожан быть особенно бдительными.

Если вы увидели открытый люк, сообщите об этом как можно скорее — это может спасти чью‑то жизнь. Для передачи информации можно воспользоваться любым удобным способом:

позвонить по телефону: +7 (911) 430‑05‑47;

написать на электронную почту: signal@rks.karelia.ru;

отправить онлайн-обращение.

В сообщении укажите примерный адрес места, где обнаружен люк. Если есть возможность, приложите фотографию, так специалисты быстрее найдут проблемный участок.

Почему люки оказываются открытыми?

Основная причина – кража металлических крышек. Из‑за таких противоправных действий под угрозой оказываются все: пешеходы, дети, пожилые люди. Опасность есть и для водителей — открытый колодец может стать причиной аварии.

Важно помнить: хищение крышек — уголовное преступление, предусмотренное статьей 158 УК РФ. Законом предусмотрены различные виды наказания, в том числе штраф и лишение свободы.

Если вы заметили открытый колодец или стали свидетелем кражи крышки, сообщите об этом не только на предприятие, но и в полицию по номеру 102.

Пусть приближающаяся зима в Карелии будет безопасной. Не оставайтесь равнодушными: ваше своевременное сообщение поможет предотвратить беду.