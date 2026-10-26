В районы Карелии отправились новые «скорые» с экстренным оборудованием

Для медицинских организаций Карелии закупили девять новых автомобилей скорой помощи. Автомобили «ГАЗель Next» оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием для экстренной помощи. Один из водителей Сортавальской ЦРБ похвалил машину за управляемость и теплый салон, что особенно важно в северном климате.
Ключи от новых «скорых» передали представителям Лоухской, Суоярвской, Олонецкой и Сортавальской центральных районных больниц, Межрайонной больницы № 1, республиканской больницы имени В.А. Баранова (для Прионежья). Три автомобиля пополнили автопарк республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.
С 2021 по 2025 год для учреждений здравоохранения Карелии было приобретено 179 единиц специализированного автотранспорта.