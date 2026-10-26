В районы Карелии отправились новые «скорые» с экстренным оборудованием

Для медицинских организаций Карелии закупили девять «ГАЗелей Next»

фото «Петрозаводск говорит»

Для медицинских организаций Карелии закупили девять новых автомобилей скорой помощи. Автомобили «ГАЗель Next» оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием для экстренной помощи. Один из водителей Сортавальской ЦРБ похвалил машину за управляемость и теплый салон, что особенно важно в северном климате.

Ключи от новых «скорых» передали представителям Лоухской, Суоярвской, Олонецкой и Сортавальской центральных районных больниц, Межрайонной больницы № 1, республиканской больницы имени В.А. Баранова (для Прионежья). Три автомобиля пополнили автопарк республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.

С 2021 по 2025 год для учреждений здравоохранения Карелии было приобретено 179 единиц специализированного автотранспорта.