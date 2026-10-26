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26 октября 2026
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Общество

Житель Карелии удостоен ордена Мужества

Александр Сканцев из Сортавальского округа награжден орденом Мужества
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Фото создано с помощью Алиса AI

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителя Карелии орденом Мужества. Высокой государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен Александр Сканцев. Об этом сообщил у себя на vk-странице глава Сортавальского округа Сергей Крупин. 

Награждение Александра Сканцева

Александр Сканцев с декабря 2022 года находится в зоне проведения специальной военной операции. За это время он отмечен также медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалью «Участнику специальной военной операции», медалью Жукова.

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