Судья из Карелии стала заслуженным юристом России

Светлана Шмотикова указом президента России удостоена почетного звания

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Светлане Шмотиковой звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». Об этом сообщает паблик «Пресс-служба судов Республики Карелии».

По данным источника, с декабря 2014 года Светлана Шмотикова работает судьей Верховного Суда нашей страны. С 2000 года работала в должности судьи Верховного Суда Карелии, а с 2005 года — заместителем председателя Верховного Суда республики. Ранее возглавляла Кондопожский городской суд.

В «копилке» служительницы Фемиды — почетные звания «Заслуженный юрист Республики Карелия» и «Почетный работник судебной системы». Она также награждена знаком Совета судей РФ «За служение правосудию».