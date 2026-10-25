Карельская таможня: в 2026 году доначислено свыше 830 миллионов рублей

25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Карельской таможни

Российская таможенная служба сегодня отмечает 35-летие.

Истоки отечественной таможенной системы уходят в далёкое прошлое. 25 октября 1653 года царь Алексей Михайлович подписал указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров», положивший начало созданию единой таможенной системы на Руси. Указом Бориса Ельцина, изданным в августе 1995 года, эта дата была официально утверждена как профессиональный праздник работников таможенной службы.

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В преддверии Дня таможенника России Карельская таможня представила отчёт о результатах работы за девять месяцев 2026 года.

В настоящее время её сотрудники обеспечивают полный спектр таможенных процедур: проводят фактический таможенный контроль товаров и транспортных средств, совершают таможенные операции в отношении международных воздушных судов, выполняют удаленный документальный контроль оформляемых грузов, а также осуществляют проверки после выпуска товаров.

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Несмотря на усиливающееся санкционное давление на Российскую Федерацию и закрытые со стороны Финляндской Республики автомобильные пункты пропуска, Карельской таможней предприняты необходимые меры для стабильной работы в новых условиях.

Отдельные показатели работы в 2026 году демонстрируют активность на воздушном направлении: через пункт пропуска «Аэропорт Петрозаводск» прошло 51 воздушное судно, в том числе рейсы в рамках Евразийского экономического союза и чартерные полёты за рубеж. Сотрудники Прионежского таможенного поста проверили более 1,8 тысячи пассажиров.

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За девять месяцев 2026 года в целях пополнения федерального бюджета по результатам таможенного контроля после выпуска товаров Карельской таможней доначислено свыше 830 миллионов рублей, довзыскано свыше 602 миллиона рублей.