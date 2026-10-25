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25 октября 2026
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Общество

Останки трех красноармейцев обнаружили в Пряжинском районе

Карельские поисковики сделали очередные находки в Пряжинском районе
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Фото создано с помощью Алиса AI

Участники поискового отряда «Карельский фронт» фонда «Эстафета поколений» работали на рубежах обороны Петрозаводска в районе поселка Пряжа. Их очередной выезд завершился успешно. Удалось обнаружить трех красноармейцев. Их личности установить не удалось.

поисковики на месте раскопок

 

При военнослужащих были обнаружены личные вещи, предметы обмундирования и снаряжения времен Великой Отечественной войны: расческа для волос и небольшое зеркальце, шинель, два ботинка разных размеров, противогазы, масленки и другие артефакты.

Останки бойцов перезахоронят с воинскими почестями на военно-мемориальном комплексе «Курган Славы» в районе станции Виллагора в сентябре 2027 года, уточнили в паблике фонда.

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