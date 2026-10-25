«Шоколадную» жидкость подвезли жителям Кеми вместо воды

Кемляне делятся фото цветной подвозной воды

Фото: «Петрозаводск говорит»

Жители Кеми рассказали и показали, какую воду им подвозят. Фотофакты и слова возмущения местные жители разместили в паблике «Подслушано | Кемь».

На одном снимке – вода цвета чая, на другом – водовозка и лужа непонятной жидкости «шоколадного» цвета и консистенции.

«Даже фильтры не справляются» и «Такое впечатление, что резервуар водовозной машины не моется, ведь воду-то закачивают не из болота!», — написали в комментариях к посту.

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Есть одна претензия – наличие какой-то живности в воде.

«На Рабочем прямо видно, что в воде кто-то плавает, вода просто отвратительная. Но самое главное – эту воду пьют люди»,

— написала местная жительница.

Другой горожанин отметил, что многие жители Кеми на регулярной основе в больших объемах набирают воду на одной из колонок. По словам мужчины, это происходит «тоннами».

Кемляне не стали замалчивать не только проблему с цветом воды, но и то, что стратегический ресурс подвозят нерегулярно и без предварительного объявления об отмене спецмашины.