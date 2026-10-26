В Карелии экстренно усилят контроль за пешеходными переходами

Госавтоинспекция проведет рейды в самый опасный период года

фото «Петрозаводск говорит»

Госавтоинспекция Карелии бьет тревогу из-за наездов на пешеходов. В самый опасный период года дорожная полиция проведет масштабное мероприятие «Безопасность пешехода».

Профилактическую акцию проведут с 28 октября по 6 ноября. Многолетняя статистика ведомства показывает, что пик аварийности с участием пешеходов традиционно происходит в октябре и ноябре.

В Карелии растет число ДТП с участием пешеходов и увеличивается количество пострадавших. За девять месяцев с начала года зарегистрировано 85 наездов, 6 человек погибли и 80 получили травмы. Половина происшествий с участием пешеходов зафиксирована на улицах Петрозаводска. На пешеходных переходах города произошло 32 ДТП, 30 человек травмированы и 2 погибли. Почти каждый второй наезд на пешехода произошел по вине водителей автотранспорта - в результате 60 аварий погибли 3 человека и 60 человек получили травмы. Из-за нарушений перехода дороги пешеходами зарегистрировано 32 аварии, погибли 3 человека, 30 человек получили травмы.

В период акции Госавтоинспекция проведет массовые рейды по пресечению нарушений ПДД как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.