В рамках «Ночи искусств» в Карелии прозвучит мировая премьера

Мировая премьера к 800-летию крещения карелов и «Чудаки» Горького: главные события «Ночи искусств»

фото «Петрозаводск говорит»

«Ночь искусств» (6+) опустится на Карелию. Для гостей подготовлена масштабная программа культурных мероприятий. В афише - спектакли, концерты, выставки, мастер-классы, лекции, экскурсии и другое.

Как рассказали в карельском министерстве культуры, 3 ноября пройдет мировая премьера кантаты к 800-летию крещения карелов, которая завершит проект «Карелия. Три кантаты для солистов, хора и оркестра», уже включивший в себя ораторию Генделя «Мессия» и Симфонию № 13 «Бабий Яр» Шостаковича. Кантата московского композитора Кузьмы Бодрова прозвучит в стенах филармонии (6+). Сочинение было написано специально для карельской филармонии.

Кузьма Бодров — один из ведущих композиторов современности. В творческом портфеле композитора – симфонии и увертюры, концерты для альта, гуслей, фортепиано и скрипки, музыка к театральным постановкам и телевизионным фильмам. За музыку к фильму «Собибор» Бодров получил премию министерства обороны РФ. Композитор совместно с Дмитрием Селипановым работал над музыкой к драме «Братство» Павла Лунгина.

Бодров удостоен премий многих всероссийских и международных конкурсов. С 2011 года является композитором-резидентом Оркестра JMJ в Мадриде. Бодров – автор нескольких произведений, написанных для мессы Папы Римского Бенедикта XVI (2011). С 2012 года – приглашенный профессор Высшей школы музыки Катарины Гурски в Мадриде. С сентября 2021 года возглавляет Кафедру композиции РАМ имени Гнесиных.

Театр драмы покажет премьерный спектакль «Чудаки» (16+) по пьесе Максима Горького. Часть событий гости смогут посетить по «Пушкинской карте».

Программу «Ночи искусств» можно скачать здесь.