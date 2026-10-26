Россияне могут дистанционно сообщить о пропаже паспорта

В один клик: пропавший паспорт гражданина РФ теперь можно оперативно аннулировать онлайн

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Россияне получили возможность заявить о потере или краже паспорта онлайн. Гражданин может сообщить в МВД о пропаже важного документа, подав заявление на портале Госуслуги. Подобный формат позволит оперативнее признать паспорт недействительным, чтобы данные не успели попасть к злоумышленникам. Если паспорт найдется, он все равно уже будет признан недействительным. Отозвать заявление после отправки не получится.

Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги, данные пропавшего паспорта и описание обстоятельств его исчезновения. При краже документа необходимо указать номер и дату талона-уведомления, подразделение МВД, в которое гражданин обращался с заявлением.

После заполнения всех данных следует выбрать подразделение МВД и отправить заявление. Сообщить об утрате чужого паспорта через свой аккаунт нельзя. Услугу должны оказать в течение дня.

Опция на портале появилась в конце сентября и касается российских паспортов. Заграничный паспорт таким способом признать недействительным нельзя.