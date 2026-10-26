Почему в Шуе отключают электричество

Свет в карельском поселке отключают из-за ремонта: основные работы завершат до 6 ноября

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В Шуе местные жители пожаловались на отключения света. Прионежские власти пояснили, что перебои вызваны плановым капитальным ремонтом высоковольтной линии 6 кВ Л-21-3, которая обеспечивает электроэнергией населенный пункт.

В сетевой компании заявили, что состояние линии неудовлетворительное, нужен ремонт. На отдельных участках специалисты меняют более 6 километров старого провода на самонесущий изолированный. Также установят дистанционно управляемый коммутационный аппарат. Эти работы требуют отключений электроэнергии.

Основные работы, требующие массовых отключений, планируют завершить до 6 ноября. Полностью капитальный ремонт линии должен закончиться до конца ноября, сообщили в прионежской администрации. До этого времени также не исключены кратковременные отключения электроэнергии. В администрации попросили граждан с пониманием отнестись к отключениям: «Если не привести линию в надлежащее состояние, в дальнейшем, особенно зимой, возрастет риск аварийных отключений, которые могут оставить поселок без электричества на длительное время».