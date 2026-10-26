Учитель оставил записку на месте расправы над тещей и ребенком

В Петербурге расследуют уголовное дело об убийстве пожилой женщины и ребенка

фото «Петрозаводск говорит»

На месте жесткого убийства 58-летней женщины и двухлетнего ребенка в квартире в Петербурге нашли записку.

По информации «Фонтанки», в письме мужчина, которого заподозрили в убийстве, объяснил сумбурно свой поступок. Мужчина выразил недовольство, что сожительница заставляла по выходным его сидеть с двухлетним мальчиком. Также мужчина высказывал сомнения, что является отцом этого ребенка. Журналисты издания предположили, что автор письма уже может быть мертв.

Накануне вечером пожилую россиянку и маленького ребенка нашли убитыми. Женщину, предположительно, забили до смерти. Тело малыша находилось в холодильнике. В квартире находился мужчина. Он попытался напасть на пришедшую 32-летнюю сожительницу, женщина вырвалась и позвала на помощь. Ее госпитализировали.

В телеграм-канале 112 писали, что женщина якобы выпрыгнула в окно первого этажа, когда 40-летний сожитель попытался забить ее молотком. О личности агрессора сообщается, что он учитель математики, имеет педагогический стаж и высшее образование по направлению «физическая культура», но впоследствии прошел переподготовку. Пострадавшая ранее преподавала в школе. Правоохранители разыскивают беглого учителя.