Красулин рассказал в суде, как носил деньги Любарскому

Бывший депутат признался в посредничестве при передаче «помощи» от скандальной «Диетгрупп» бывшему мэру Петрозаводска

фото «Петрозаводск говорит»

26 октября в Петрозаводском городском суде в уголовном процессе против бывшего мэра карельской столицы Владимира Любарского был допрошен экс-депутат парламента региона, известный предприниматель Виталий Красулин, который уже отбывает наказание в колонии.

Красулин рассказал, что давно знаком и с Любарским, и с учредителем ООО «Диетгрупп» Станиславом Мишичевым. Именно Красулин изначально стал тем человеком, кто передал Любарскому просьбу поддержать ООО «Диетгрупп».

По словам Красулина, примерно с 2017 по 2022 год он передавал деньги от Мишичева Любарскому. Сначала помощь Любарского оценивалась в 200 тысяч рублей в месяц, а позднее выросла до 600 тысяч рублей в месяц. Это было связано, как объяснил Красулин, с тем, что увеличились обороты компании «Диетгрупп», занимавшейся организацией питания для пациентов медучреждений.

За свои посреднические услуги, сказал Красулин, он денег не брал. По словам бывшего депутата, он надеялся, что губернатор с Любарским долго в Карелии не задержатся и им будут предложены хорошие должности в Москве.

Красулин надеялся, что вспомнят в этом случае и о нем. Во всяком случае, судя по его словам, он готов был переехать в Москву. По словам Красулина, «ближе ничего не скрепляет, кроме как финансы». В общем, осужденный экс-депутат надеялся, что услуги посредника сыграют в будущем положительную роль в его карьере.