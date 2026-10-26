Женщину и маленького ребенка жестоко убили в Петербурге

В Северной столице выясняются обстоятельства расправы над членами одной семьи

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге совершено двойное убийство. Предполагаемый преступник скрылся, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, вечером 25 октября 32-летняя женщина вернулась домой в квартиру на улице Комиссара Грушко и увидела, что ее сожитель убил ее 58-летнюю мать и двухлетнюю дочь. Женщина была забита тяжелым предметом, а тело ребенка злодей положил в холодильник. Мужчина попытался расправиться и с возлюбленной, но той удалось вырваться и позвать на помощь. 40-летний подозреваемый скрылся, его ищет полиция.

Ранее сообщалось о том, что два человека погибли в Воронежской области во время массированного налета беспилотников.