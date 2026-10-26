Житель Карелии не дождался автомобиля из Европы

Полиция Сортавалы расследует дело о мошенничестве с покупкой автомобиля

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52-летний житель Сортавалы обратился в полицию и сообщил, что его обманули мошенники при покупке автомобиля.

Мужчина рассказал, что нашел на одном из сайтов подходящую иномарку и оставил заявку. Вскоре с мужчиной связался «менеджер» фирмы, занимающейся пригоном автомобилей из Европы под ключ. Они обсудили детали сделки, и сортавальцу прислали «пакет» документов.

Пока автомобиль якобы доставляли, потерпевшему присылали фотографии, подтверждающие ход сделки. Когда автомобиль-призрак прибыл на границу, аферисты попросили сделать первый транш. Затем потребовалось оплатить страховые взносы и таможенные платежи. Около двух миллионов рублей житель Сортавалы переводил на разные счета.

Когда с мужчины стали требовать сбор на утилизацию и оплату других расходов, ему это показалось странным, он догадался, что его обманывают, и прекратил общение с «продавцом».

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, уточнили в МВД по РК.