Дачный дом сгорел дотла в Карелии

Пожарные Пряжинского района были подняты по тревоге в воскресенье

Фото ОПС Пряжинского района

В воскресенье, 25 октября, в 14:31 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в СНТ Порожки. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место выехали специалисты из Петрозаводска, поселков Мелиоративный и Чална. В течение двух часов пожар был потушен. Дачный дом площадью 36 квадратных метров сгорел дотла. Люди не пострадали. Пожарным удалось отстоять другие постройки. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что вагоны сошли с рельсов и загорелись в российском регионе.