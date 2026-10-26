Жители карельского города смогли поговорить с президентом страны

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 26 октября в 2006 году

фото стопкадр

Президент России Владимир Путин в режиме онлайн ровно 20 лет назад, как и в другие годы, пообщался с жителями страны. Интерактивная связь россиян с главой государства в 2006 году проходила уже в пятый раз. Президент РФ отвечал на вопросы чуть более двух часов, и за это время ему удавалось в среднем ответить на 50 вопросов. Поступило их по телефону и по электронной почте более двух миллионов.

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В том году пообщаться с президентом смогли жители Кондопоги. И это неслучайно. Напомним, что в конце августа – начале сентября в этом карельском городе стали происходить события, которые приковали к себе внимание всей страны. Все началось с массовой драки, в которой погибли двое человек. Бездействие милиции повлекло протесты, город захлестнула волна погромов, поджогов, народных волнений. Карелия стала притягивать к себе внимание разного рода экстремистов, которые разжигали народные страсти. Несколько недель выходцы из Чечни ради своей безопасности проживали в загородном детском лагере, куда их перевезли власти, опасаясь эскалации конфликта. В республику зачастили делегации из Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты. Так что неудивительно, что и администрация президента позаботилась, чтобы кондопожанам дали слово.

Журналисты отправились в город бумажников, чтобы посмотреть, как проходило само общение и как к этому шла подготовка. На подступах к городу насчитали три милицейских кордона. А когда вышли из машины, выяснилось, что стражей порядка – на каждом шагу: у каждого дома, у каждого подъезда.

«Туда не пропускают, все обыскивают. Даже машины – все», - сказал молодой человек, который, видимо, хотел прийти в то место, где собирались люди, желавшие задать вопросы Президенту. Это подтвердил еще один юноша: «Мы хотели туда пройти, где весь народ стоит. Нам говорят – вы куда?! Мы говорим – туда, где Путин будет говорить. Нам сказали, что нас туда не пропустят. Мы проверил – там оцепление».

Не пропускали и местных журналистов снимать событие. Якобы, по замыслу федеральных телеканалов, которые имеют эксклюзивное право на съемки. В Кондопоге были установлены две передвижные телестанции – одна у Дворца искусств, другая на самом ЦБК. Как отбирали людей для общения с Президентом, журналистам не объяснили. Для простых жителей это тоже осталось загадкой. Зато все прекрасно понимали, почему так много внимания маленькому городу в Карелии. Что подтвердила во время эфира ведущая Первого канала Екатерина Андреева. Рынок, который стал камнем преткновения во время бунта и волнений, работал по-прежнему. Власти хотели его закрыть, а жители утверждали, что он им нужен. Что изменилось со времени трагичных сентябрьских событий? Ничего – отвечали кондопожане местному телевидению. В городе жизнь шла своим чередом, но это отличалось от того, как ее пытались преподнести Президенту федеральные каналы.

«У нас парового отопления нет, холодина. Спим в свитерах», - пожаловался мужчина. «Что сказать? Довели страну до ручки, разворовали все. Страна дураков стала», - сказала пожилая женщина. Судя по настрою, она не верила в то, что смогла бы достучаться с жалобами до руководителей страны.

***

Владимир Путин в рамках телеэфира с вопросами от жителей страны заявил о том, что следует навести порядок в области незаконной миграции. Это касалось и Карелии. Информационные агентства рассказали о проверках и рейдах, в результате которых несколько десятков уроженцев Грузии были привлечены к административной ответственности, а тринадцать человек было решено депортировать из России. Напомним: осенью 2006 года между странами разразился «шпионский скандал», дипломатические отношения свели к минимальному уровню, прекратили транспортное сообщение (к концу октября ситуация разрешилась миролюбиво).

Журналисты решили разобраться, бытуют ли в Карелии антигрузинские настроения и как переживали конфликт сами грузины, живущие в нашей республике. Информация о якобы начавшемся притеснении грузин в Карелии появилась на информационных ресурсах после 20 октября. Заголовки один другого краше. Вот только представители миграционной службы подтверждать эти цифры не спешили. Они утверждали, что проверки носили плановый характер. И вообще – у нарушителей закона нет национальности.

«Если иностранный гражданин законно находится на территории Российской Федерации, к нему никаких претензий со стороны миграционной службы осуществляться не будет, в том числе со стороны правоохранительных органов, - заверил Олег Колесников, начальник Управления ФМС РФ по РК. – Если же иностранный гражданин незаконно находится, то отсюда будут все вытекающие последствия с принятием мер в соответствии с федеральным законодательством».

О начавшемся конфликте между двумя государствами Реваз Чехерия, руководитель Общества грузинской культуры, узнал из новостей телевидения Грузии. По его словам, некоторых его земляков эти события застали врасплох. И тех, у кого с документами все было в порядке, и тех, кто только собирался их оформить и стать добропорядочным гражданином.

«У некоторых наших земляков были проблемы в паспортно-визовой службе, - не скрывал Реваз Чехерия. – Кто-то не продлил визу. Кто-то не встал на учет, не сделал регистрацию».

Бэла Гоциридзе руководила детским ансамблем грузинского танца «Иберия». Она была так увлечена занятиями со своими воспитанниками, что для нее было странно слышать о каких-то конфликтах между людьми, возникших только из-за того, что где-то в верхах поругались государственные мужи. «Нас очень уважают здесь, - сказала Бэла Гоциридзе. – Наши танцы нравятся всем абсолютно. Мы когда выступаем – весь зал встает. Так аплодируют. Танец может подружить кого угодно».

Грузинский художник Бадри Топурия подружился с нашей республикой задолго до этих событий. Переехал к нам в 90-е годы. Сколько в его коллекции карельских пейзажей – сказать затруднялся. Он уверял, что может писать карельскую природу каждый день: «Чистая природа. Отдыхаешь! Тут лучше, чем в Москве, в больших городах. Там трудно». После интервью Бадри Отарович, грузинский художник, презентовал карельским журналистам свою работу. По словам мастера, у них на Родине не принято отпускать гостей без подарков. Эта работа теперь находится в коллекции телекомпании «Ника».

По приблизительным данным, в Карелии проживало в те годы более пятисот грузин. После тех осенних событий 2006 года представители грузинской диаспоры уже встретились с первыми лицами нашей республики и руководителями МВД. После таких встреч у сторон появилась надежда, что развитие конфликта в Карелии не произойдет.

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Таким было 26 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности