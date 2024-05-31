Копия старинного парусника из Петрозаводска отправилась покорять моря

Наш знаменитый парусник «Святитель Николай» ровно 20 лет назад отправился из Петрозаводска к берегам Франции для участия в международном фестивале парусных судов. О подготовке судна мы рассказывали в нашей рубрике. Этот фестиваль был одним из самых престижных в мире. Его проводили уже в тридцатый раз, и в 2004 году он был посвящен России и Украине. Наша копия поморской ладьи уже участвовала в этом фестивале в 1992 году.

«Святитель Николай» был построен за год до этого – в 1991 году. На его счету было уже более десяти серьезных походов по морям, и в тот день снова зазвучала команда «Отдать швартовы!» Экспедицию начали готовить зимой. Да и за несколько часов до отплытия в Морском центре еще слышался визг пилы и стук топора.

«Придется в пути, в плавании ребятам доделывать то, что не успели сделать на берегу», - посетовал президент Морского центра Виктор Дмитриев, по совместительству отец капитана корабля, Алексея Дмитриева.

В их команде было десять человек. Вместе с матерыми морскими волками в плавание вышли и два школьника. Были и приглашенные гости – фотограф и оператор из Москвы. Успех похода во многом зависит от сплоченности команды.

«От экспедиции мы ждем интересных впечатлений. Новых встреч, новых друзей, которые станут членами клуба «Полярный Одиссей». Ну и также новых приглашений!» - сказал Алексей Дмитриев. «В большую экспедицию «Николай» уже давно не ходил, то есть это по старым стопам, в Англию, во Францию», - улыбался Михаил Тигушкин, который выходил на корабле в моря не в первый раз.

У каждого путешественника, кстати, был свой талисман. Михаил надевал паломническую рубаху, когда шел в море. Он ее привез из летней экспедиции по Средиземному морю. Сам капитан корабля был убежден: «У нас один талисман – это наш «Святитель Николай». Был на судне и «человек-оркестр» – плотник, помощник механика, любитель пострелять из пушки. Он же корабельный кок Леонид Клочко. Кормил он кашами, макаронами, борщом, котлетами. Упомянул, что собираются ловить рыбу, значит, и она украсит стол.

Во время морского фестиваля наша команда вместе с французскими моряками собиралась построить лодку-кижанку и отправиться на ней в небольшое плаванье. Вернуться в Петрозаводск «Святитель Николай» планировал в начале сентября 2004 года.

...

Общество грузинской культуры Карелии большим праздничным концертом отметило День независимости своей исторической родины.

Такой праздник устраивался уже во второй раз. Зал филармонии был полон, как и в прошлом году. Посмотрите видео – вы знали, что у нас живут такие замечательные дети, которые так ловко умеют танцевать грузинские танцы? Танцевали и пели артисты самозабвенно. Каждый номер зал встречал шквалом аплодисментов. Особенно, когда на сцену выходили самые юные участники. Вместе со всеми хлопала им и министр культуры Карелии Галина Брун, которая тоже пришла на праздник.

Дети в грузинских семьях на карельской земле свой родной язык не забывали. Как и обычаи предков. Мужчина в семье – с ранних лет защитник. Но на сцене в тот день звучала не только грузинская музыка. Выступали карельские, армянские, финские, еврейские национальные коллективы. О трагических событиях, произошедших в Грузии накануне, решили не вспоминать. Председатель Общества грузинской культуры Реваз Чехерия отметил, что надеется на нового Президента Грузии Михаила Саакашвили. И с нетерпением ждет визита Президента России Владимира Путина в Грузию (он был намечен на осень 2004 года).

Поздравляем эту замечательную страну с праздником и радуемся, что сейчас между нашими странами добрые дружеские отношения.

Тогда же в Петрозаводск приехал украинский цирк-шапито. По словам его руководителей, некоторым номерам не было аналогов в мире. К таким уникальным номерам относилось и представление дрессированных свинок – Клопи, Рози и Лёси. Программа этого цирка была рассчитана на зрителя любого возраста. Самых маленьких порадовали клоуны и дрессированные звери. Взрослым было интересно посмотреть на головокружительные трюки гимнастов. Директор цирка сказал, что свинки всегда и везде – гвоздь программы. Посмотрите, какие хорошенькие! На своем пятачке они умели крутить обруч. Артисты рассказали, что однажды к ним на выступление пришла старушка. После часа непрерывного смеха она призналась, что «теперь и умирать не хочется». А вы помните, как в Петрозаводск приезжали цирки-шапито из разных городов и стран? Пишите в комментариях!

Таким было 31 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.