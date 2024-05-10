Легендарный парусник Карелии начали готовить к дальнему походу

Как только на Онежском озере сойдет лед, на воду спустят воссозданную в Морском центре поморскую ладью «Святитель Николай» - обещали сотрудники центра «Полярный Одиссей» ровно двадцать лет назад.

В июле корабль собирался отправиться во Францию, в город Дуарнене. Экипаж собирался представить Россию на традиционном морском фестивале. В небольшой бухте этого города собирались до пяти тысяч моряков. Петрозаводской команде предстояло на «Святителе Николае» преодолеть более двух тысяч морских миль (это около четырех тысяч километров). Впрочем, это судно испытывало и не такие перегрузки. Но вот экипажу пришлось напрячь все силы, ведь с бывалыми моряками впервые в море вышли молодые матросы, участники Детского морского центра.

Например, Николай занимался в Детском морском центре уже четыре года. И он точно знал, что станет моряком. За плечами у него уже были походы на Валаам и Кижи под парусами.

«Вольность какая-то приобретается, - так описал ощущения Николай. – Чувствуешь, что море – это все-таки какая-то романтика. Что это захватывает».

Во Францию Николая брать не собирались, но только по одной причине – ему еще не было 16 лет. У него было все впереди, и он весной просто помогал приводить в порядок легендарный парусник. В путь петрозаводская команда собиралась отправиться в конце мая. В море предстояло пробыть полтора месяца.

Арсению повезло больше. Он не только помогал восстанавливать шлюпку, но и собирался отправиться в настоящее морское путешествие впервые в жизни. Последний раз «Святитель Николай» участвовал в подобных фестивалях за восемь лет до этого. В 2004 году среди тысячи двухсот кораблей из разных стран – из России в Дуарнене должен был прийти только один, наш «Святитель Николай». Этот парусник – точная копия поморской ладьи 16 века. На таких наши предки ходили на промыслы и торговать с соседями.

«Молодежь должна это все увидеть, - считал Виктор Дмитриев, основатель и президент Морского клуба «Полярный Одиссей». – Есть вещи более интересные, чем наша поп-культура, наши дискотеки, где дети пляшут и поют и в ладоши хлопают».

Моряки надеялись, что морской фестиваль поможет найти новых партнеров для сотрудничества. И чем морской черт не шутит – возможно, и в Петрозаводске когда-нибудь удастся организовать настоящий морской фестиваль, мечтали руководители «Полярного Одиссея».

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В Сегеже весной 2004 года была задержана организованная преступная группа, промышлявшая доставкой и продажей наркотиков. С поличным были задержаны два наркодилера. Один из них оказался подполковником милиции. В тот же день был арестован наркокурьер. В Сегежу из Петербурга он вез крупную партию амфетамина.

Прокуратура республики возбудила уголовное дело, а подробности этой операции прокомментировал первый заместитель начальника Управления федеральной службы наркоконтроля РФ по РК Николай Котляров: «Сама операция длилась несколько дней. В ней участвовало достаточно большое количество сотрудников. Мало того, на нее привлекались сотрудники из МВД. То есть это была совместная операция. С нами работала Служба безопасности МВД. Кроме того – сотрудники прокуратуры. Ну и, прежде чем выявить эту преступную группу, нам пришлось и до этого еще работать.

Думаю, что такие группы у нас есть. Но тут ведь накладывает особую тень присутствие сотрудника милиции… Определенную сложность придает. Законспирированная группа. И достаточно большие объемы наркотиков поставляла. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить откуда этот наркотик поступал и в каких количествах продавался. Когда будет следствие закончено, тогда будет суд. Подобные группы пресекались в Сортавале, сейчас направлено большое дело в суд, там был еще и притон организован для потребления наркотиков. Такая группа пресекалась в Петрозаводске, тоже скоро будет направлено дело в суд. Также группы пресекались в Костомукше».

Таким было 10 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.