Морские водоросли, которые похожи на икру, продают по 10 тысяч за килограмм

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Модный деликатес из Азии продают в российских магазинах и маркетплейсах. Стоимость «зеленой икры» достигает 10 тысяч рублей за килограмм, сообщает «Финансы Mail». Хотя продукт и называется икра, на самом деле это морская водоросль каулерпа - или умибудо, или морской виноград. Продукт представляет собой небольшие зеленые шарики, собранные в гроздья, которые лопаются во рту как икринки.

Высокая стоимость продукта связана со сложностью выращивания и обработки. Морской виноград – низкокалорийный продукт, содержит белок, витамины и минералы. Тем не менее употреблять «зеленую икру» стоит с осторожностью из-за содержащегося в нем йода. Также морской виноград продают в рассоле или с заправкой, поэтому в продукте может быть много соли.

Эксперты говорят, что покупать зеленую икру ради пользы неоправданно, так как необходимые организму вещества можно получить и из не столь дорогих продуктов.