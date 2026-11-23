Российские туристы стремятся побывать в Европе из-за сокращения сроков выдачи виз

Фото "Петрозаводск говорит"

Российские туристы активно бронируют жилье в Европе на Новый год. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

По данным РСТ, среди самых популярных у россиян стран оказались Франция, Италия и Испания. Также в приоритетах Великобритания, Греция, Венгрия и Швейцария. Рост спроса специалисты связывают с началом горнолыжного сезона. К Новому году, как правило, окончательно устанавливается благоприятная для лыжников погода.

Также популярность европейских направлений у россиян связывается с сокращением сроков выдачи виз.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии поймали иностранца, который пытался прорваться в Финляндию.