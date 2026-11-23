Город украшают к любимому многими празднику

фото «Петрозаводск говорит»

На улицах Петрозаводска уже создают новогоднюю атмосферу. На фонарях, деревьях и фасадах зданий зажигают иллюминацию. Огни гирлянд создают новогоднее настроение. А на главной площади карельской столицы начали устанавливать елку.

Рабочие собирают конструкцию на площади Кирова. Всего в районах города установят 16 новогодних деревьев. На работы выделено более 3,3 млн рублей. Как мы рассказывали ранее, новогодние ели должны установить и украсить до 18 декабря.

На украшение города к празднику собирались потратить более 6 млн рублей.