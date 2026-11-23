Костомукшане предлагают варианты для новой ледовой арены: «Умка», «Горняк», «Северное сияние», ««Талвиранта»

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На севере Карелии выбирают название для ледового катка.

Как объявили в администрации Костомукшского округа, строительство крытого ледового катка подходит к завершению, а перед городом стоит вопрос о названии спортивного объекта.

Хоккейный клуб «Рыси» проводил неофициальный опрос, лидером в котором стало название «Талвиранта». Костомукшские власти решили провести еще один опрос и попросили костомукшан предложить варианты названия. Первый этап голосования продлится с 20 по 27 ноября. Писать название или ставить лайки у понравившегося варианта предложили в сообществе администрации Костомукшского округа.

В комментариях пользователи предложили варианты «Талвиранта», «Горняк», «Сампо», «Северное сияние», «Горняк-арена», «Арктика», «Умка», «ЛаКоста», «Снежная королева», «Полярная звезда», «Руда» и другие.