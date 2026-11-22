Будни центра: техника на улице, туалет во дворе, десантники в каморках

фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

Очень редко, но бывают сюжеты, когда просто не знаешь, с чего начать. Ситуация, разворачивающаяся в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов, сконцентрировала в себе все самые мрачные проявления государственного управления: от нищенских зарплат, задержек отпускных, наплевательского отношения к технике, ужасающих условий труда до давления на членов профсоюза. Возможно, если бы речь шла о фирме по производству детских игрушек, то можно было бы пройти мимо. Но карельская авиалесоохрана – это структура, от дееспособности которой зависит не только сохранность лесов, но и судьба целых поселков.

Я встретилась с сотрудниками центра, побывала в петрозаводском авиационном отделении, изучила переписку между профсоюзом и карельским министерством природным ресурсов и экологии РК, попыталась связаться с руководителем центра. Некоторые мои собеседники рассказали о происходящем на условиях анонимности, другие не видят смысла скрывать свои имена.

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В карельских СМИ тема, связанная с работой центра, возникает с завидной регулярностью. Летом 2025 года десантник-пожарный Евгений Володин прямо с лесного пожара в Муезерском районе записал пронзительное видео, извинившись перед жителями Карелии и рассказав, в каких условиях и за какую зарплату приходится бороться с огнем. Тогда этот видеосюжет облетел всю республику.

Прошло больше года. В 2026 году природа дала карельской авиалесоохране передышку. Но, уверены сотрудники центра, ситуация на самом предприятии стала еще сложнее.

«Я с ужасом жду следующего года. Стало только хуже. Изменений нет. Уволились опытные десантники, парашютисты»,

– признался Евгений Володин.

В этом году, рассказал он, в Беломорском районе произошло ЧП. При приземлении на болото один из парашютистов сломал ногу. Его долго не могли эвакуировать, так как не было исправной техники. С двойным переломом ноги его выносили местные охотники. Мужчина пережил две операции.

«Человек получил страховку меньше 50 тысяч рублей. Парашютист, который рискует своей жизнью и здоровьем, застрахован на сумму меньше, чем я страхую свою собаку для поездки в Калининград. За что так нас ненавидят?»

– с трудом скрывал возмущение Володин.

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Заместитель начальника Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов Екатерина Ниронен считает, что на сегодня исчерпан предел терпения работников предприятия. По ее словам, имеется огромное количество непредоставленных отпусков за особый характер работы. По данным профсоюзной организации, в денежном эквиваленте речь идет о 12 миллионах рублей, или о 1750 календарных днях.

«Есть сотрудники, которые с 2021 года не получали ни дополнительных отпусков, ни денежной компенсации», – сказала Ниронен. По ее информации, 144 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы имеют право на получение отпуска, которого им не предоставили:

«При этом 39 человек письменно обратились к руководителю центра, но получили отказ».

В начале октября 2026 года 46 человек центра были отправлены в отпуск. Правда, отпускные были выплачены только частично. Этот факт подтвердили в министерстве. Согласно официальному ответу из Минприроды, на выплату отпускных не хватило денег. В настоящий момент, рассказали сотрудники центра, долги по отпускным все же закрыли. Проблемы с оплатой командировочных расходов, жалобы на качество бесплатного питания, которым обеспечивают десантников во время тушения лесных пожаров, приостановка выплат надбавок за сложность и напряженность работы, крайне низкий уровень зарплаты, странные манипуляции в сфере лесохозяйственных работ – это неполный список претензий сотрудников центра. Все они подробно изложены в письмах, жалобах и обращениях от профсоюзной организации к начальнику центра Ивану Боровскому, в Минприроды РК, в государственную инспекцию труда, в прокуратуру.

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Но никакие документы не в состоянии передать те кошмарные условия, в которых вынуждены трудиться работники центра. Это нужно видеть. Когда я приехала на базу петрозаводского авиаотделения, пошел мокрый снег. Огромная территория базы представляет собой убогое зрелище. В 2024 году здесь снесли аварийное двухэтажное здание, в котором располагались сотрудники центра. Обещали построить новое. Не построили.

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От бывшего здания осталась площадка, по краям которой кое-где еще виднеются жалкие колышки. На одном таком нелепом колышке даже сохранилась ленточка. К зданию, рассказали сотрудники центра, была пристройка для хранения имущества. Часть обмундирования работники распихали по своим домам.

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Несколько вагончиков вот уже несколько лет служат местом, где можно укрыться от непогоды, перекусить, переодеться. В узкой каморке с трудом поместился стол, кресло и два древних дивана. В сезон пожаров здесь вынуждены ютиться до девяти человек. На веранде находятся несколько шкафов, старая мебель, обувь, одежда.

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Из достижений цивилизации – деревянный деревенский туалет с дыркой и душевая, которую соорудили на свежем воздухе.

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Рядом сотрудники центра своими силами построили небольшую баню. Зона барбекю, как изящно назвал ее один из сотрудников центра, больше напоминает остатки сожженной врагами деревни, где чудом оставшиеся в живых пытаются согреть воду и приготовить пищу.

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«Люди приезжают с пожара, им даже негде помыться, разуться. Ладно, мы сами построили баню. Вы представляете, возвращаются грязные, чумазые, нужно где-то помыться, одежду куда-то положить. Элементарно нет даже ящичков, чтобы десантник переобулся. Сейчас отправляют на лесохозяйственные работы, даже теплой одежды нет»,

– перебивая друг друга, говорили сотрудники центра.

Техника вот уже несколько лет стоит под дождем и снегом. Состояние дорогостоящих машин, похоже, никого не тревожит.

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Зарплата, по словам сотрудников центра, составляет от 43 до 60 тысяч рублей в месяц. Не удивительно, что кадры утекают, как вода сквозь пальцы. По наблюдению старожилов, молодые толковые ребята, столкнувшись с буднями карельской авиалесоохраны, увольняются, не проработав и года. Раньше было 60 парашютистов, сейчас – два. Отношения начальства центра к подчиненным сводится к тому, что наберем новых. Но в очередь никто не стоит. Для того чтобы подготовить десантника, его мало обучить, нужно, чтобы он пару лет поработал на реальных пожарах.

Каждый год, рассказали сотрудники центра, обучение проходят 30 человек. Это новички, необходимые для заполнения свободных штатных единиц парашютно-десантной службы. Люди уверены: если бы платили достойную зарплату, то, с экономической точки зрения, предприятие бы только выиграло.

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Около года назад первичную профсоюзную организацию центра возглавил Евгений Володин. Начались неудобные вопросы начальству, встречи с руководством Минприроды. В работу по защите трудовых прав сотрудников центра подключилась Екатерина Ниронен. Неприятных вопросов, адресованных начальнику центра, прибавилось. Володин признался, что Ниронен юридически более подкована и лучше подготовлена к профсоюзной работе, чем он.

В октябре 2026 года Володин добровольно сложил с себя полномочия председателя профсоюза центра. Вместо себя он предложил кандидатуру Ниронен. Выборы нового председателя были назначены на 26 октября. По словам Володина, со стороны руководителя центра на членов профсоюза было оказано давление с целью сорвать выборы. Кворум собрать не удалось.

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Екатерина Ниронен рассказала, что к ней отношение тоже резко изменилось:

«У нас был издан официальный приказ о том, чтобы мне освободить служебный кабинет. Причем под предлогом возобновления музейной деятельности».

Ей предложили переехать в кабинет, где работали пять человек. Екатерина Ниронен не согласилась, сославшись на нормы охраны труда. В отношении нее было инициировано несколько служебных проверок. А 6 ноября Ниронен было вручено уведомление о сокращении ее должности, хотя за несколько дней до этого на вакантную должность заместителя начальника приняли другого человека.

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Информацию о том, что на профсоюз оказывается давление со стороны работодателя, официально довели до руководителя карельского профсоюза работников лесных отраслей Светланы Глотовой, а в государственную инспекцию труда была направлена жалоба. Светлана Глотова рассказала, что встречалась с руководителями Минприроды:

«Да, ситуация тяжелая. Они ищут способы выхода из нее, потому что понимают, что это учреждение значимо для республики».

По поводу давления на профсоюзную организацию Глотова сказала, что начальник центра этого не подтвердил:

«Может быть, какой-то конфликт интересов. Но я на стороне членов профсоюза. В министерстве в курсе».

Я попыталась связаться с Иваном Боровским, но в приемной ответили, что он с прессой не общается, а все вопросы следует адресовать в Минприроды.

За последние годы в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов сменился не один начальник. Сотрудники центра уже сбились со счета. Правда, позитивного эффекта от чехарды руководителей не заметно. Скорее наоборот. Очевидно, что мерами административного давления на работников, чей труд сопряжен с риском для жизни, вряд ли можно чего-то добиться кроме полного развала предприятия. Кто в этом случае будет тушить лесные пожары – вопрос открытый.

P.S. 19 ноября Екатерину Ниронен избрали председателем первичной профсоюзной организации центра. Люди уверены, что только сильный профсоюз позволит уберечь предприятие от развала.