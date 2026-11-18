Депутат Заксобрания Ирина Кузичева рассказала, где построят многоэтажные дома

Фото: Петрозаводск говорит

В новом созыве Заксобрания Карелии Ирина Кузичева возглавила комитет по развитию инфраструктуры. В проекте «От первого лица» она рассказала, над каким широким спектром вопросов будет работать комитет, а также о реализации программы расселения аварийного жилья. Пожалуй, это одна из самых острых вопросов в нашей республике.

На сегодняшний день в Карелии почти 30 тысяч квартир признаны аварийными. Это 5400 многоквартирных домов. Это жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года.

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Люди, ожидающие переселения, могут получить компенсацию, для них могут приобрести жилье на вторичном рынке, можно ждать очереди для переселения в новый дом. Также Ирина Кузичева рассказала, что в программу по переселению аварийного фонда внесены нововведения, которые позволяют на средства программы ремонтировать муниципальное жилье и переселять туда тех, кто стоит в очереди.

Депутат отметила, что из 100 процентов тех людей, которые стоят в очереди — 53 процента — это собственники. Чаще всего они пользуются компенсацией.В Петрозаводске сейчас строится самый большой дом для расселения — это 251 квартира. В ближайшее время его уже будут вводить в эксплуатацию.

Также дома построены в Питкяранте и Суоярви, в Беломорске дом на 135 квартир уже практически заселен. Большие многоквартирные дома будут строится в Кондопоге и Петрозаводске. А в ближайших планах стройки в Олонце, Костомукше и Пиндушах.