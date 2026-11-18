Сосудосуживающие капли снимут заложенность, но и окажут медвежью услугу

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При простуде сосудосуживающие капли становятся спасительным средством. Они быстро снимают отёк слизистой и облегчают дыхание. Однако у таких препаратов есть побочный эффект – они могут повышать артериальное давление и приводить к другим серьёзным осложнениям., пишет портал iVBG.ru и приводит мнение кардиолога Алексея Жито.

По словам специалиста, действие капель не заканчивается в носу – сужение сосудов происходит во всем организме, что может спровоцировать гипертонический криз даже у пациентов, которые регулярно принимают лекарства от гипертонии. Особенно опасно такое действие лекарства для людей с сердечно‑сосудистыми патологиями.

Врач отметил, что использовать такие капли надо не больше 3–5 дней. Злоупотребление препаратами и увеличение дозы повышают риск осложнений.

При склонности к повышенному давлению средства от насморка должен назначить врач, подчеркнул кардиолог.