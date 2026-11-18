Автомобиль выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом в Прионежье

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ДТП с участием легковой машины и грузового состава произошло сегодня, 18 ноября, в 12:52 на железнодорожном переезде на станции Ладва. О происшествии сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На переезде водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Информация о пострадавших уточняется. Авария не повлияла на движение пассажирских поездов, отметили в источнике.