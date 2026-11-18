В Минске прошел международный турнир «Лига самбо», в котором состязались более 450 спортсменов из России и Белоруссии. В их числе выступал и наш юный земляк – петрозаводчанин Артур Асрян.
Юный спортсмен стал серебряным призером международного турнира по самбо. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.
Артур занимается в спортивной школе олимпийского резерва № 5 Петрозаводска.
Петрозаводчанин на турнире провёл четыре схватки и одержал три победы, став серебряным призёром соревнований среди юношей.
Спортсмена тренирует отец – серебряный призер чемпионата Европы и победитель Кубка мира Артуш Асрян.