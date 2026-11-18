Женщина и двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве жителя Северной столицы

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге задержаны женщина и двое мужчин, которые предположительно избили до смерти другого горожанина. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по городу.

По данным источника, в понедельник в одну из больниц Северной столицы был доставлен 53-летний мужчина, которого сильно избили. Во вторник он умер.

Стражи порядка нашли подозреваемых - 38-летнюю женщину, 45-летнего и 54-летнего мужчин. Задержанные стали фигурантами уголовного дела. Вскоре им изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось о том, что перевернутую лодку нашли в озере в Карелии.