Улучшение диагностики вывело Кондопожский округ в число лидеры по выявлению коварного заболевания

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Кондопожский округ последние три года остается в числе лидеров районов Карелии по числу впервые выявленных пациентов с сахарным диабетом, сообщает газета «Новая Кондопога».

По данным профосмотров, за один из недавних отчетных периодов впервые было зарегистрировано шесть новых случаев диабета. В 2024 году выездная бригада эндокринологов приняла в кондопожской больнице более десятков пациентов для коррекции терапии и лечения осложнений.

Тревожную статистику объясняют не только ростом заболеваемости, но и развитием диагностики, позволяющей выявить диабет на ранней стадии. Как пишет газета, тысячи жителей Кондопоги и округа годами жили с недиагностированным диабетом 2 типа, списывая усталость и жажду на стресс.

Среди рисков коварного заболевания - нерациональное питание и низкая физическая активность.