Ранее банк размещался в историческом здании XIX века — доме купца Сывороткина, который в октябре перешёл в собственность Республики Карелия.

Фото: Екатерина Коломеец

Теперь подразделения банка функционируют в современном помещении. Офис находится на улице Малая Слободская— в районе, насыщенном культурными, административными и историческими объектами.

В большом пространстве объединены все направления работы банка: розничный сегмент, включая направление «Привилегия», корпоративный и инвестиционный блоки, а также подразделения, обслуживающие малый, средний и крупный бизнес.

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В новом здании создано свыше 150 рабочих мест — это позволило собрать вместе подразделения, прежде располагавшиеся в разных местах.

По словам управляющей ВТБ в Карелии Аси Дурягиной, в бывшем здании банка — доме купца Гавриила Сывороткина — планируется открыть музей: такой формат лучше соответствует исторической ценности объекта.

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В офисе обустроена зона обслуживания для розничных клиентов и предпринимателей: здесь есть мягкая мебель, переговорные комнаты, бесплатный Wi‑Fi, а в круглосуточной зоне — банкоматы. Инфраструктура адаптирована для маломобильных граждан. На верхних этажах размещены административные помещения, включая приёмную, кабинеты руководства, лекторий и переговорную.