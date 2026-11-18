Новый авиапромышленный «налог» поможет поддержать отечественные самолеты

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С пассажиров в России предложили дополнительно брать по 500 рублей. Ввести промышленный сбор предлагает Минпромторг РФ, сообщает РИА Новости. При этом с пассажиров самолетов иностранных компаний предлагают брать больше – 1000 рублей.

Сбор предлагают ввести для поддержки поставок и эксплуатации отечественных самолетов. Сбор не будет облагаться НДС, он не коснется льготных билетов, субсидированных из бюджета. Оператором нового сбора предлагают сделать Минтранс.

Авиапромышленный «налог» предлагают взимать с российских перевозчиков при полетах внутри России, аэропортов, обслуживающих иностранные авиакомпании. Чтобы не допустить роста цен на перевозки, потребуется комплекс инструментов господдержки.